Emmanuel Macron au Maroc en février 2020

Le président français Emmanuel Macron se rendra au Maroc les 12 et 13 février 2020 dans le cadre d’une visite officielle, indique la chaîne 2M sur son compte Twitter, qui cite Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cette annonce intervient alors que se sont ouverts, ce jeudi à Paris, les travaux de la quatorzième rencontre de haut niveau France-Maroc, sous la coprésidence du chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani et du Premier ministre français, Édouard Philippe, indique la MAP.

Cette réunion permettra de faire un point d’étape de la relation franco-marocaine dans tous les domaines : politique, économie, culture, sécurité et lutte contre le terrorisme.

Elle connaît la participation d’une importante délégation officielle française et marocaine. Côté marocain, la délégation est composée notamment du ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, du ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, du ministre de l’Éducation nationale, Saïd Amzazi et du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Côté français, la délégation regroupe notamment la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, le ministre de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal, le ministre de l’Education et de la Jeunesse, Michel Blanquer et l’Ambassadrice de France au Maroc Hélène Le Gal.

Les travaux de cette réunion seront sanctionnés par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération.

En marge de cette rencontre, un Forum économique France-Maroc se tient le même jour à la Station F, en plein sud de Paris, considérée comme le plus grand incubateur de start up au monde, sous le thème «France-Maroc : innovons ensemble ! Pour un nouvel élan économique et social».