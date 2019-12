Maroc : La BAD débloque plus de 2 MMDH pour la compétitivité industrielle des régions

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, mercredi 18 décembre, un financement de 220 millions de dollars américains (2 milliards de dirhams environ) dans le but de mettre en œuvre un programme axé sur les résultats pour l’amélioration de la compétitivité territoriale au Maroc, indique la BAD dans un communiqué.

Le programme vise à «faire émerger les territoires en tant que nouveaux pôles industriels compétitifs pour attirer plus d’investisseurs privés et générer de nouveaux emplois», ajoute la même source. Cette aide se veut un soutien à la déclinaison régionale du plan d’accélération industrielle du Maroc.

A travers le déploiement d’une nouvelle génération d’infrastructures industrielles, le programme aura pour premier objectif de renforcer la contribution des régions au processus d’accélération industrielle engagé par le Maroc. «Il mettra également en place des incitations financières en faveur, notamment, des petites et moyennes entreprises industrielles. Avec pour finalité l’amélioration de l’environnement des affaires et le développement de nouvelles bases industrielles, financé en partie par cette opération», ajoute le communiqué.

«Cette opération est une contribution stratégique à la dynamique de régionalisation avancée engagée par le Royaume. Rendre les territoires plus attractifs et plus compétitifs est, pour nous, une priorité qui permettra d’asseoir les conditions d’un développement plus durable et plus inclusif», a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque pour l’Afrique du Nord.