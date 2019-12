Maroc : Plus de quatre millions d'actifs cotisants aux régimes de retraite de base à fin 2018

Le nombre des actifs cotisants des régimes de retraite de base a atteint 4,6 millions à fin 2018 en progression de 2,2% par rapport à 2017, selon l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Ainsi, le taux de couverture retraite s'est établi à 42,3% de la population active occupée contre 41,8% une année auparavant, marquant ainsi une augmentation de 0,5 point par rapport à 2017 et de 4,2 points sur les cinq dernières années, indique l'ACAPS dans son rapport annuel relatif à l'exercice écoulé.

Le nombre de bénéficiaires de ces régimes s’est élevé à 1,4 million d’individus dont 73,1% de retraités principaux et 26,9% de bénéficiaires de pensions de réversion (conjoints et orphelins), relève le rapport. Et de noter que l’importante augmentation des départs à la retraite conjuguée à la baisse de l’effectif des cotisants au CMR-RPC sur la période 2014-2018, ont conduit à une forte baisse du rapport démographique de ce régime, passant de 3,3 actifs pour un retraité à 2,3 actifs seulement.

Le secteur de la retraite est composé de six régimes de base, à savoir les régimes des pensions civiles et militaires gérés par la Caisse marocaine des retraites (CMR-RPC et CMR-RPM), le régime général du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR-RG), le Régime général de la sécurité sociale géré par la CNSS ainsi que deux régimes de retraite internes de Bank Al Maghreb (BAM) et de l’Office national d’électricité et de l’eau potable (Régime semi fermé depuis 2011 et auquel sont affiliés les salariés de la branche électricité).