Huit chalutiers chinois dépêchés au Maroc pour la pêche des poulpes

Une entreprise de pêche chinoise a dépêché huit de ses nouveaux chalutiers au Maroc pour récolter du poulpe et d'autres espèces, rapporte Seafood mardi, citant la société appartenant à l’Etat chinois.

China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Corp, également connu sous le nom de ZhouYu, a envoyé ses nouveaux navires dans le royaume le 9 décembre. La pêche dans les eaux marocaines s'explique par le fait qu'il a été plus difficile pour la société chinoise de trouver des poulpes en mer chinoise, explique-t-on.

Selon la même source, la Mauritanie et le Maroc «ont accordé des droits d'accès supplémentaires aux navires chinois».

Pour mémoire, ZhouYu n'est pas la seule entreprise de pêche chinoise qui opère au Maroc. La liste comprend aussi Shanghai Fisheries General Corp (SFGCG) et CNFC Overseas Fishery Co Ltd.