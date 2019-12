Maroc : Le PSU se saisit de la fériérisation du Nouvel an amazigh

Au lendemain de l’appel de l’Assemblée mondiale amazighe, le Parti socialiste unifié (PSU) a joint sa voix à celles qui exigent la reconnaissance du Nouvel an amazigh comme fête nationale et donc comme journée chômée. C’est par le biais de son député, Omar Balafrej, que la formation de gauche a ainsi adressé une correspondance au gouvernement.

Lakome2 rapporte que l’élu de l’arrondissement Agdal–Hay Riad à Rabat a questionné Saadeddine El Othmani sur ce retard à entreprendre une action concrète pour la reconnaissance du Nouvel an amazigh, neuf ans après l’adoption d’une réforme constitutionnelle qui a officialisé cette langue et sa culture.

Omar Balafrej se base également la Loi organique n°26.16, relative à la mise en œuvre de mesures pour la promotion de l’amazighe, que ce soit par le biais de l’éducation, de la culture ou de la politique.

Lundi dernier, l’Assemblée mondiale amazighe a appelé à une action citoyenne collective pour pousser l’exécutif à prendre une décision officielle qui tarde à venir. Ainsi, l’association a appelé «les citoyennes et citoyens, les partis politiques, les associations et les organisations à boycotter le travail et l’école, lundi 13 janvier 2020, conformément au principe de la reconnaissance populaire» pour exiger que le Nouvel an amazigh soit férié.

Dans son communiqué, l’organisation a appelé «d’envoyer des correspondances au palais royal, au chef du gouvernement et aux députés des deux chambres du Parlement pour la reconnaissance du Nouvel an amazigh comme fête nationale».

Ce débat est remis en avant à l’approche de chaque Yennayer, rappelant les revendications des associations sur la reconnaissance officielle du Nouvel an amazigh, d’autant que des pays de la région ont d’ores et déjà franchi le pas en officialisant cette date. C’est d’ailleurs le cas de l’Algérie, où le gouvernement a officialisé cette mesure en décembre 2017, après des années de mobilisation, surtout en Kabylie.