Espagne : Deux Marocaines arrêtées pour «exploitation sexuelle d’une mineure»

Deux femmes, âgées de 32 et 38 ans et de nationalité marocaine, ont été arrêtées sur fond d’accusation d’exploitation sexuelle d’une mineure à Barcelone.

Selon le média espagnol El Nacional, les femmes l'auraient récupérée dans un lieu de vie nocturne à Barcelone.

Les faits datent de février dernier, lorsque cette mineure était partie à Barcelone pour passer quelques jours avec des amis. Lors d'une soirée, elle aurait connu les deux Marocaines qui lui auraient proposé de travailler avec elles dans les relations publiques.

Elle aurait accepté l'offre et, quelques mois plus tard, déménagé dans la maison de l'une des femmes, poursuit-on.

Elle accuse aujourd’hui les deux Marocaines de l’avoir «forcée à consommer de la drogue et à avoir des relations sexuelles avec différents hommes contre de l’argent», explique le média. La mineure les accuse aussi de l’avoir «menacée avec une arme à feu».

Les Mossos d'Esquadra ont commencé l'enquête en juin dernier, lorsqu'ils ont commencé à s’intéresser à l'activité économique des deux femmes. La police a accédé à l'appartement où la fille vivait, en plus de maisons situées à Barcelone et Mataró. Les agents auraient effectivement trouvé une arme à feu et 7 650 euros en espèces.

Les femmes ont été déférées devant le juge compétent qui a décidé de les poursuivre en état de liberté provisoire, conclut le média.