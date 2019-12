UE : Nouvelle aide de 1,3 M€ à la population des camps de Tindouf

L’Union européenne accorde 1,3 million euros d’aides à la population des camps de Tindouf, a annoncé le Programme alimentaire mondiale (PAM), dans un communiqué ce mardi 17 décembre.

Cette aide est destinée essentiellement à «traiter et prévenir les malnutritions des enfants et femmes» sahraouis installés sur le territoire algérien. Et de rappeler qu’une étude réalisée conjointement par le PAM et le HCR a révélé que «la moitié des enfants de moins de cinq ans et des femmes âgées de 15 a 49 ans souffrent d'anémie».

«L'UE est le plus grand donateur du PAM en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, couvrant 30% des besoins de financement de 2019 pour cette opération.»

Cette aide humanitaire de la part de l’UE est la deuxième cette année. En juin, la Commission européenne avait consenti de consacrer 4,6 millions de dollars aux sahraouis des camps de Tindouf. Une assistance qui s’ajoutait en effet aux 6,8 millions de dollars de contributions accordées, en ce sens, par la CE en 2018 à la même agence de l’ONU au profit de la population des camps.

Une fois de plus, l'annonce de la nouvelle aide a été boudée par les médias du Polisario.