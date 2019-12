Tiznit : Opération de plantation d'arbres parallèlement à la COP25

La collectivité territoriale de la ville de Tiznit a lancé, récemment, une large opération de plantation d’arbres, parallèlement à la tenue de la conférence mondiale sur le climat (COP25), dont le rideau est tombé sur ses travaux dimanche à Madrid.

Cette manifestation écologique, organisée entre les 2 et 13 décembre, vise notamment à sensibiliser les enfants et les jeunes quant à l’importance de la protection de l’environnement et le rôle important des arbres dans l’absorption des polluants de l’air.

Cette opération a connu la participation d’environ 100 enfants relevant de 4 associations locales, qui ont bénéficié d’ateliers de formation sur les techniques de plantation au niveau de la nouvelle pépinière communale.

En vue d’inscrire cette initiative dans la continuité, chacun des enfants participants à cette opération a planté une graine enregistrée en son nom, qu’il veillera à la re-planter dans un espace public, une fois devenue arbrisseau.