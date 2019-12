ISESCO : Inscription de la ville de Rabat sur la liste du patrimoine islamique

La ville de Rabat, a été inscrite, mardi, à la liste du patrimoine du monde islamique, lors du 11e congrès des ministres de la Culture qui se tient à Tunis à l'initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

Un communiqué du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports indique que cette décision a été prise sur la base d'une proposition présentée par Hassan Abyaba, lors des travaux de ce Congrès, en présence de l'ambassadeur du Maroc à Tunis, Hassan Tariq.

Il s'agit d'une reconnaissance de la place historique et civilisationnelle dont jouit Rabat, en tant que patrimoine humain et espace de coexistence, d’unité et de vivre-ensemble, en harmonie avec les spécificités culturelles et civilisationnelles qui font d'elle l'une des capitales africaines, islamiques et mondiales.

L'inscription de la ville de Rabat sur la liste du patrimoine islamique est à même de donner une forte impulsion aux efforts que déploie le Maroc en vue de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel national matériel et immatériel, d'autant plus que cette consécration a fait l'unanimité de pays qui représentent une force culturelle et civilisationnelle d'envergure dans le monde.