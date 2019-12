Maroc : Bank Al-Maghrib maintient le taux directeur à 2,25 %

Bank Al-Maghrib a décidé, mardi, de maintenir inchangé le taux directeur à 2,25 % à l'issue de sa dernière session trimestrielle de l'année. Elle a également approuvé les mesures spécifiques devant être mises en place par la Banque dans le cadre du programme d'appui à l'entrepreneuriat.

Lors de cette réunion, le Conseil de Bank Al-Maghrib a analysé l'évolution récente de la conjoncture économique et les projections macroéconomiques de la Banque pour les huit prochains trimestres, indique-t-on dans un communiqué de la Banque centrale.

La Banque centrale ajoute qu’après 1,9% en 2018, l’inflation a connu une forte décélération au cours des 10 premiers mois de 2019. Elle devrait terminer l’année avec une moyenne de 0,3%, mais s’accélérerait à 1,1% en 2020 et à 1,4% en 2021. Sa composante sous-jacente, qui mesure la tendance fondamentale des prix, ralentirait à 0,6% cette année et augmenterait à 1,3% en 2020 puis à 1,9% en 2021.

De plus, pour l’ensemble de l’année 2019, la croissance économique devrait s’établir à 2,6% après 3% en 2018. Bank Al-Maghrib table sur une accélération de la croissance à 3,8% en 2020 et sur sa consolidation à 3,7% en 2021.

Sur le front du marché du travail, Bank Al-Maghrib souligne la création nette de 143 000 emplois entre les 3èmes trimestres de 2018 et de 2019, contre 201 000 un an auparavant. Tenant compte d'une entrée nette sur le marché de 168 mille actifs, le taux d’activité s’est quasiment stabilisé à 44,9% et le taux de chômage est passé de 9,3% à 9,4%.

Enfin, en termes de conditions monétaires, le taux de change effectif réel devrait ressortir en appréciation de 1,2% cette année et resterait quasi-stable à moyen terme. Les taux débiteurs ont connu une hausse de 11 points de base au 3ème trimestre 2019. Dans ce contexte, le crédit bancaire au secteur non financier devrait finir l’année en hausse de 4% et continuerait de se renforcer avec des progressions de 4,7% en 2020 et de 5% en 2021.