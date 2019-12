Mauritanie : Aucun ministre marocain n’a pris part à l’inauguration de la «Semaine du Maroc»

La «Semaine du Maroc» en Mauritanie a commencé, hier. Pour cette première édition du genre, la représentativité du royaume n’était pas à la hauteur de l’événement. Seul l’ambassadeur du royaume, Hamid Chabar, y était présent.

Aucun membre du cabinet El Othmani II n’a fait le déplacement à Nouakchott. En revanche du côté mauritanien, une forte délégation gouvernementale a pris part à la cérémonie inaugurale, indique l’agence de presse AMI.

Elle était composée des ministres du Commerce et du tourisme, Ahmed Ould Mohamed, de la Culture, l'artisanat et les relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould El Ghaber, et le ministre délégué chargé de la valorisation des investissements. C’est dire l’importance accordée par le voisin du sud à la «Semaine du Maroc».

Le 10 novembre, le Maroc était l’invité d’honneur de la neuvième édition du festival des villes anciennes organisé à Cinguetti. La délégation marocaine était conduite par le controversé ministre de Culture de la Jeunesse et des Sport, porte-parole du gouvernement, Hassan Abyaba.



La «Semaine du Maroc» se poursuivra jusqu’au 22 décembre.