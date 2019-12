Inde : La police met à sac deux mosquées d'une université à New Delhi

Le 28 juin 2017, à New Delhi, une foule majoritairement hindoue avait protesté contre les violences islamophobes. / Ph. Chandan Khanna – AFP

Les politiques antimusulmanes se font de plus en plus fortes en Inde. Deux mosquées de l’université Jamia Millia Islamia à New Delhi ont été vandalisées par la police, dimanche 15 décembre, lors d’une intervention violente sur le campus, indique France 24. 125 personnes ont été blessées.

La police a également tiré des bombes lacrymogènes à l’intérieur de la bibliothèque et asséné de violents coups de matraque sur les étudiants qui tentaient de se protéger en se cachant sous les meubles et dans les toilettes, indique Le Monde.

Ce vandalisme survient alors que les étudiants de l’université manifestent depuis une semaine contre un projet de loi sur la citoyenneté indienne qui exclut les musulmans.

Plusieurs centaines de personnes avaient auparavant manifesté dans le sud de la capitale pour protester contre la loi en question – le Citizenship Amendment Bill – qui régularise des réfugiés venus d’Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh et leur accorde la nationalité sur des critères religieux, à l’exception des musulmans, précise Le Monde.

Pour rappel, le conseil des ministres a adopté, mercredi 4 décembre, un texte dont l’objectif est d’amender la loi sur la nationalité de 1955. Ce dernier marque une rupture fondamentale avec le principe de laïcité inscrit dans la Constitution.