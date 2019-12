SPIRIT Aerosystems prend ses marques au Maroc

Le ministre Moulay Hafid Elalamy et les représentants de SPIRIT Aerosystems / DR.

Les représentants de SPIRIT Aerosystems ont signé, lundi, un contrat d’achat avec le ministre marocain de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, pour l’acquisition du site Bombardier de Casablanca. Une opération similaire vise ceux de Belfast et de Dallas. Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, ce processus devrait être finalisé d’ici le premier semestre 2020.

Ont été présents à cette rencontre Sam Marnick et Scott McLarty, respectivement vice-président exécutif et vice-président senior de SPIRIT Aerosystems, pour acter notamment l’extension du site Bombardier de Casablanca, faisant passer sa superficie de 10 000 m² à 25 000 m² et l’effectif de 350 à 850 employés, pour atteindre près de 1 000 employés à terme.

Selon la même source, l’enjeu est de développer les activités avec AIRBUS, de continuer à servir Boeing et de renforcer l’empreinte industrielle à partir du site de Casablanca. Dans ce sens, les deux parties signataires envisagent la mise en place d’une équipe commune pour développer un écosystème SPIRIT au Maroc, afin d’initier de nouvelles activités aéronautiques.