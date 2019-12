Propos d’Akhannouch à Milan : Le RNI apporte son soutien à son président

Le RNI a pris son temps pour répondre aux voix ayant surfé sur les propos d’Aziz Akhannouch tenus le 7 décembre à Milan, lorsqu’il a appelé à «rééduquer les Marocains qui manquent d’éducation».

Lundi soir, le bureau politique a apporté un soutien sans concession à son président. «Le parti exprime son rejet de classer les mots obscènes et les termes insultants, portant atteinte aux constantes nationales, dans la catégorie des «expressions populaires» qui doivent être entendues», indique l’instance dans un communiqué.

Le RNI considère que la «responsabilité» de faire face à cette vague «n’incombe pas seulement à la justice mais devrait s’étendre à tous les citoyens fiers de leurs valeurs et constantes».

Tout en se disant profondément convaincu des droits de l’Homme et des libertés individuelles, le parti a précisé qu’«il ne restera pas les bras croisées devant des comportements déviants sous prétexte qu’il s’agit d’un nouveau type d’expression. L’expression est un droit garanti par la constitution, la loi et les coutumes. En revanche les injures, la diffamation et l’incitation n’ont jamais été une forme d’expression».

Le bureau politique du RNI réaffirme, par ailleurs, qu’il «n’a pas cédé et ne cèdera jamais dans la défense des constantes et des institutions, et qu’il restera fidèle à ses principes, valeurs et identité qui placent les constantes au-dessus de toute considération».

Depuis son discours controversé du 7 décembre à Milan, Aziz Akhannouch est dans le viseur de membres influents au sein du PJD, tels Abdellah Bouanou, Abdelaziz Aftati, Abdellatif Hallouti. Le dernier à se joindre au groupe est Abdelilah Benkirane, dimanche 15 décembre lors de son intervention devant les jeunes de la Lampe de Casablanca.

Des médias proches des islamistes ont également participé à cette campagne. Pire, un animateur vedette de la chaîne Achark, proche de l’opposition égyptienne, a même été appelé en renfort.