Maroc : Sept migrants décédés et 20 disparus au large de Nador

Sept personnes migrantes sont décédées, 63 ont été secourues et 20 sont portées disparues après le naufrage, aujourd’hui, de l’embarcation qui les transportait. C’est ce qu’indique Alarm Phone, le service d’assistance téléphonique pour les personnes en situation de détresse en mer Méditerranée, sur son compte Twitter.

+++ Shipwreck confirmed +++ At 14.48h CET we spoke to MRCC Rabat #Morocco again who confirmed a shipwreck - 63 people were rescued, 7 people died & 20 people are missing. We believe it’s the boat that alerted us earlier. We are devastated and hope more survivors will be found.