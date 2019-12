Maroc : La CSMD désigne deux journalistes pour gérer son volet communication

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) présidée par Chakib Benmoussa et qui a tenu lundi matin sa première réunion à l'Académie du royaume du Maroc, a exprimé son ambition d'enrichir un «débat public participatif». Une source proche de cette instance ajoute que cette dynamique devrait s’appuyer sur l’accompagnement des médias, dans toutes ses formes et expressions, dans un climat de «transparence et d’ouverture».

Dans ce sens, un pôle communication est créé au sein de la Commission pour entretenir les relations avec les médias et pour être à l’écoute de l’opinion publique exprimée à travers les réseaux sociaux. Sa gestion a été confiée aux deux journalistes marocains Aïcha Akalay et Abdellah Tourabi.

Aicha Akalay a été jusqu’en septembre dernier la directrice de publication du magazine francophone TelQuel, dont elle a lancé la version numérique. Elle est diplômée d’un master en journalisme de Sciences Po Paris. Abdellah Tourabi est quant à lui l’animateur de l’émission de débat Confidences de presse sur 2M, diplômé en droit et en sciences politiques puis du même établissement français que sa consœur.

Ce duo aura la charge «de communiquer avec tous les médias, être disponible pour les journalistes et fournir à ces derniers tous les éléments et les explications nécessaires à leur travail», explique la même source.

Une stratégie de communication orientée vers les réseaux sociaux est également en cours de mise en place par la CSMD, qui vise à interagir avec les utilisateurs de ces plateformes.