Espagne : L'homme mordu par un chat enragé au Maroc est décédé

L’homme qui avait été mordu par un chat en août dernier alors qu’il voyageait au Maroc est décédé. C’est ce qu’indique le site d’information Libertad Digital. Il avait été mordu à l’avant-bras lors d’un séjour touristique.

Pour rappel, la rage est une maladie virale qui affecte le système nerveux central et se transmet aux personnes par la salive, les piqûres ou les égratignures d'animaux domestiques ou sauvages infectés. La période d'incubation de la rage est très variable et peut aller d'une semaine à un an, deux mois étant la moyenne estimée.