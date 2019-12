Tops & Flops des footballeurs marocains du monde : El Arabi, Yajour, Bounou et Bourabia

LES TOPS :

Youssef El Arabi signe un doublé avec l’Olympiacos

L’Olympiacos FC recevait l’Asteras Tripolis, dans le cadre de la quatorzième journée de Super League en Grèce. L’OFC a surclassé Tripolis en s’imposant sur le score de 5 buts à 0, dont deux réalisations de Youssef El Arabi (34’, 44’). L’attaquant marocain a marqué 8 buts en 13 matchs de championnat.

Mohcine Yajour, buteur contre Al Feiha

Du haut de ses 34 ans, Mohcine Yajour a encore de beaux jours devant lui dans le football. Il a marqué ce week-end contre Al Feiha (45’) et son équipe, Damac FC, s’est imposée avec un score de deux buts à un. Après onze journées de championnat, le DFC est avant-dernier de Premier League en Arabie Saoudite avec sept petits points. A noter que Yajour a été servi par un autre Marocain, Zakaria Hadraf, pour son but.

LES FLOPS

Yassine Bounou toujours sur le banc

A deux journées de la fin de la phase aller en Liga, Yassine Bounou n’a toujours pas joué. Il était titulaire pour cinq des six matchs en phase de groupes d’Europa League, mais celle-ci ne reprendra pas avant février 2020. En championnat, Julen Lopetegui préfère Tomas Vaclik au portier marocain. Prêté par Gerone en début de saison, Bounou risque de manquer de compétition pour la reprise des éliminatoires de la CAN 2021 en août prochain.

Mehdi Bourabia en demi-teinte

Mehdi Bourabia ne joue plus en Serie A. Il n’a fait que cinq apparitions cette saison avec Sassuolo après 15 journées et il n’a été titulaire que deux fois. L’international marocain, âgé de 28 ans, avait été convoqué par Vahid Halilhodzic pour les stages de préparation de septembre et d’octobre derniers. Sassuolo est actuellement 14e de Serie A avec 16 points, à trois points seulement de la zone rouge.

Quelques clins d’œil :

Amine Harit est passeur décisif pour Raman, qui marque l’unique but de la rencontre contre l’Eintracht Frankfurt. Avec cette victoire, Shalke 04 passe quatrième de Bundesliga avec 28 points.

Selim Amallah marque son sixième but en Jupiler League contre Anderlecht. Il permet à son équipe, le Standard de Liège, d’arracher le point du match nul et de conserver la quatrième place du classement avec 35 points.

Zouhair Feddal est passeur décisif pour Batra contre l’Espanyol de Barcelone. Le Real Betis et le RCD se partagent les points du match nul, deux buts partout.

Younes Belhanda est buteur contre Ankaragucu (score final : 2-2). C’est le troisième but de Younes en Super Lig. Galatasaray est 6è du classement avec 24 points.