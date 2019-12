Algérie : Le roi Mohammed VI félicite le président Tebboune

Le roi Mohammed VI a félicité Abdelmajid Tebboune, suite à sa victoire au scrutin présidentiel du 12 décembre en Algérie.

Dans ce message, le souverain exprime ses «sincères félicitations et vœux de plein succès» au nouveau locataire du palais Al Moradia.

«SM le Roi réitère également Son précédent appel pour ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins, sur la base de la confiance mutuelle et du dialogue constructif», rapporte la MAP.

A l’occasion du discours de la Marche verte du 6 novembre 2018, Mohammed VI avait affirmé «en toute clarté et en toute responsabilité (…) la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations».

Un engagement réitéré lors du discours du trône du 29 juillet de cette année. Après les scènes de liesse populaires dans de nombreuses villes marocaines suite à la victoire des Fennecs de la CAN 2019, le roi s’est adressé au pouvoir algérien en leur demandant de tirer les leçons de «cette foi profonde dans la communauté de destin, sous-tendue par une histoire et une civilisation communes» pour «œuvrer, avec espoir et optimisme, à la réalisation des aspirations à l’unité, à la complémentarité et à l’intégration, portée par nos peuples maghrébins frères».