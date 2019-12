Design : Le Marocain Zakaria Bendriouich se distingue par ses sacs bidon

Natif de Marrakech, le designer Zakaria Bendriouich s’inspire des cultures populaires de son environnement pour créer des accessoires alliant tendance et fonction utilitaire. C’est ainsi que ce jeune homme de 29 ans a gardé le souvenir de ces vieux bidons de colle et d’huile de moteur ayant servi les habitants de la médina à s’approvisionner en eau de source, pour créer désormais des sacs en cuir qui rappellent un outil ayant marqué la vie des quartiers populaires.

Repéré par Jeune Afrique, il a en effet innové des modèles de sac en cuir à partir de ces bidons. Formé au collège international LaSalle de Casablanca, il façonne cette conception dès 2012. «Comme j’avais notamment perdu un rein [des suites d’un accident] je devais boire énormément d’eau. Aussi, dans la rue, j’avais tout le temps une bouteille à la main. Mon idée de sac m’est revenue en tête, et j’ai voulu y incorporer un dispositif permettant de s’en servir aussi comme gourde. Mais cela a été trop compliqué à réaliser», confie-t-il à l’hebdomadaire.

Le designer s’associe à quelques artisans pour concevoir ses premiers prototypes, sur la base d’un savoir-faire ancestral de confection de sac en cuir et le recyclage de bidons usés. Désormais, il travaille seul dans un atelier marrakchi et tente d’élargir son inspiration à d’autres objets de design. Frère du styliste Amine Bendriouich le designer crée aussi une marque de maroquinerie et reçoit des commandes internationales, notamment de la top-modèle Naomi Campbell.