Agadir : Un long métrage néerlandais primé au Festival international cinéma et migrations

Le long métrage néerlandais «Rafaël» a remporté le Grand prix de la 16e édition du Festival international Cinéma et migrations (FICMA) qui s'est clôturée samedi soir à Agadir (9-14 décembre).

Réalisé par le Néerlandais Ben Sombogaart, le film de 1h45 min, sorti en 2018, relate l'histoire d'un jeune tunisien, marié à la coiffeuse Kimmy, contraint par le Printemps arabe à fuir en Europe, mais qui termine son voyage à Lampedusa comme prisonnier. «Rafaël» s'ajoute aux très nombreux films qui parlent de la crise des réfugiés, mais il aborde le sujet habilement.

Par ailleurs, le prix de la meilleure réalisation a été décerné au film «Le jeune Ahmed» des réalisateurs belges Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, qui raconte en 84 minutes l'histoire d'Ahmed, un jeune de 13 ans en Belgique, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

Le prix du meilleur scénario, quand a lui, a été attribué au film néerladais «Broeders». Sorti en 2017, il raconte en 93 minutes l'histoire de deux frères qui se rendent en Syrie déchirée par la guerre à la recherche de leur frère cadet, perdu après avoir quitté le camp des réfugiés Azraq en Jordanie pour se rendre à Daraa en Syrie.

Le prix de la meilleure interprétation féminine a été remporté par l’actrice franco-marocaine Soraya Hachoumi pour sa performance dans «Soumaya», alors que le prix de la meilleure interprétation masculine est revenu à l'acteur maroco-belge Nabil Mallat pour son rôle dans le film «Rafaël».

Sur un autre registre, le jury de la seconde compétition officielle du festival, réservée aux courts-métrages, a remis le Grand prix de cette catégorie au réalisateur franco-marocain Fouad Mansour, pour son film «Le Chant d'Ahmed».

La 16e édition du FICMA a choisi comme pays invité d'honneur cette année la Belgique avec la présence d'une délégation de réalisateurs, cinéastes, et acteurs, présidée par le réalisateur belgo-marocain, Nabil Ben Yadir, et a été marquée également par des hommages rendus à l'actrice marocaine Asmaa Khamlichi, à l'acteur franco-marocain Karim Saidi et au défunt réalisateur algérien, Moussa Haddad.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'Association Initiative culturelle organisatrice de cette manifestation, Driss Moubarik, s'est félicité du succès qu'a connu ce rendez-vous, se réjouissant des nombreux films marocains et étrangers qui ont été projetés pour la première fois à Agadir.

Outre des projections de films, le public gadiri était au rendez-vous avec de nombreuses rencontres, ateliers et Master Class, encadrées par des professionnels du cinéma marocain et étranger et abordant les plus grands enjeux cinématographiques.