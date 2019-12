Espagne : Des cours de langue et de culture marocaines proposés dans des écoles primaires

L’éducation inclusive fait son entrée sur les îles Baléares. C’est du moins ce que laisse entendre une brochure informative distribuée par différentes écoles de Majorque dans laquelle elle propose aux familles qui le souhaitent d’inscrire leurs enfants scolarisés à l’école primaire à des cours de langue et de culture marocaines, indique le journal régional Mallorca Diario.

La brochure d’information indique dès les premières lignes que le programme de langue arabe et de culture marocaine «s’inscrit dans le cadre d’un accord de collaboration culturelle entre les gouvernements d’Espagne et du royaume du Maroc».

Ce programme de formation est proposé aux étudiants «marocains et non marocains» et vise à «promouvoir l’inclusion des élèves marocains dans notre système éducatif, culturel et social». L’enseignant chargé de ce programme, natif du Maroc, «effectuera un travail de médiation avec les familles et enseignera cette activité parascolaire gratuite», indique la même source.