Al Hoceïma : Deux alpinistes secourus après s'être perdus dans la neige de Tidirhine

Les autorités locales de la province d'Al Hoceïma sont parvenues, jeudi soir, à secourir deux alpinistes ayant lancé un appel de détresse via les réseaux sociaux après avoir perdu leur chemin de retour en descendant du mont Tidirhine dans la commune d'Issaken (province d’Al Hoceïma).

Un communiqué des autorités locales indique qu’aussitôt avisées d'un appel de secours lancé par deux alpinistes via les réseaux sociaux, les moyens nécessaires ont été mobilisés et les opérations de recherche ont été lancées pour localiser ces deux personnes.

الأبطال لي جازفو بنفسهم وطلعو للمنطقة الخطرة باش عتقوهم تحية ليهم ريافة الشجاعة والمروءة ?❤?? pic.twitter.com/pIcnJq3S5A — Meriem tourabi (@Meriem_maitre) December 12, 2019

Selon la même source, les autorités locales et de sûreté ainsi que les services de la protection civile sont parvenus, avec l’aide de certains citoyens et guides de montagne, qui se trouvaient à proximité du point culminant, à localiser ces deux personnes originaires de Témara et de Salé.

Trois guides sont parvenus à ces deux personnes avant de leur apporter les premiers secours puisque l’un d’eux souffrait d’une fracture au niveau de l’épaule et du pied suite à une chute accidentelle, relève le communiqué.

Les trois guides leur prodiguaient les premiers secours en suivant les conseils des éléments de la protection civile qui sont parvenus, en compagnie des autres autorités et services, à se rendre sur les lieux et à transférer les personnes concernées vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.