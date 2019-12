«Le Maroc vu par des voyageurs néerlandais 1605-2005», récit de 400 ans de relations bilatérales

Le livre historique «Le Maroc vu par des voyageurs néerlandais 1605-2005», publié aux éditions La Croisée des Chemins, offre une lecture historique sur des voyageurs néerlandais venus au Maroc sur une période de 400 ans. Il met en lumière des relations maroco-néerlandaises évoluant au fil du temps, a indiqué, jeudi à Rabat, Abdelkader Benali, co-auteur de cet ouvrage.

S'exprimant lors d'une présentation organisée conjointement par la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM) et l'Institut néerlandais au Maroc (NIMAR) dédiée aux quatre siècles de relations entre le Maroc et les Pays-Bas, Benali a souligné que ce livre donnait une image au lecteur de ce pays envoûtant et surprenant à travers les yeux d'émissaires haut en couleurs du XVIIe siècle, de marchands aventureux, d'anciens esclaves rachetés ou encore d'artistes.

Rappelant la publication de ce livre en Néerlandais il y a 15 ans par Herman Obdeijn, l'écrivain maroco-néerlandais a précisé avoit fait appel à son imagination pour rendre, en portraits psychologiques, le jeu croisé dans les échanges entre les façons de vivre marocaine et néerlandaise au fil des siècles.

De son côté, le co-auteur du livre, Herman Obdeijn, a placé les récits des voyageurs et leurs impressions dans le temps pour écrire cet ouvrage, notamment des ambassadeurs, des journalistes, des commerçants et même des esclaves qui chacun a donné son point de vue et son observation sur le Maroc à travers les siècles passés.

De son côté, le directeur de publication des études islamiques africaines et du Moyen-Orient à Brill, Maurits van den Boogertn a affirmé que ce livre fournissait plusieurs études importantes, dans la mesure où il met en exergue les relations historiques entre les deux royaumes à travers des récits de voyageurs.

Par ailleurs, l'auteur maroco-néerlandais, Abdellatif Mâroufi a présenté son livre «Histoire des marocains aux Pays-Bas: présence et mémoire» qui concerne la présence marocaine aux Pays-Bas, se renforçant avec l'immigration de la main d’œuvre et connaissant une profonde transformation quantitative et qualitative dans les années 1960 et surtout après la signature de la convention bilatérale de la main d’œuvre entre les deux pays le 14 mai 1969.