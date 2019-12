Commission royale sur le modèle de développement : Une dream team venue du Maroc et d’ailleurs

Le 19 novembre, le roi Mohammed VI désignait Chakib Benmoussa à la tête de la «Commission spéciale sur le modèle de développement». Ce soir, le cabinet royal a révélé le tour de table de l’instance.

Composé de 35 membres, la Commission compte la présence de figures connues pour avoir assumé des fonctions gouvernementales sous les règnes de Hassan II ou Mohammed VI. Driss Jettou, le président de la Cour des Comptes ; Ahmed Reda Chami, le président du Conseil Économique, Social et Environnemental et Mustapha Terrab, président Directeur Général du Groupe OCP, appartiennent à cette catégorie.

A leurs côtés, il y a des expertises reconnues dans leurs domaines professionnels, tels Driss Jaïdi, économiste et professeur universitaire, Senior Fellow au Policy Center for the New South; Noureddine El Aoufi, professeur de sciences économiques, université Mohammed V de Rabat ; Hakima Himmich, professeur en médecine et acteur associatif dans le domaine de la santé, membre du CESE et Mohamed Tozy, expert sociologue, Professeur des Universités à Sciences Po Aix-en-Provence.

La Commission connait le retour en grâce de Karim Tazi, homme d’affaires, acteur associatif et administrateur de sociétés.

Des MRE prennent également part à la Commission Benmoussa. Il est lieu de signaler la présence de Rachid Benzine, professeur à l’université Catholique de Louvain et à la Faculté de théologie protestante de Paris ; Hamid Bouchikhi, doyen de SolBridge International School of Business basée à Daejeon en Corée du Sud ; Narjis Hilale, professeure à l’international University Geneva, portée sur les questions de l’intelligence artificielle et du développement des capacités des femmes ; Rachid Guerraoui, professeur et directeur du laboratoire d'algorithmie répartie à l’Ecole polytechnique de Lausanne ; Michaël Zaoui, banquier d’affaires à Londres et Fouad Laroui, écrivain et professeur universitaire à la Faculté des Sciences humaines à l’Université d’Amsterdam.

La Commission spéciale sur le modèle du développement devrait rendre sa copie en juin 2020, a annoncé dimanche dernier Chakib Benmoussa lors d’une rencontre avec les médias.