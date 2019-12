Emission spéciale MRE : Le point sur les 50 ans de l’immigration marocaine aux Pays-Bas

«Dans le port d’Amsterdam / Y’a des marins qui chantent / Les rêves qui les hantent / Au large d’Amsterdam». Ces paroles de la célèbre chanson de Jacques Brel, auraient pu s’appliquer aux migrants marocains aux Pays-Bas dans les années 1960-1970. «Du Maroc à Amsterdam / Y’a des Marocains qui chantent / Les rêves qui les hantent / Au large d’Amsterdam».

A cette époque, chaque année, des milliers de Marocains du Rif, du Souss et d’autres régions du royaume ont tenté l’aventure migratoire à Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, ou La Haye. Les rêves qui les hantaient : une vie meilleure pour leur famille restée au pays, ou pour certains en ramenant leur famille à leur côté. C’est ainsi que l’immigration marocaine aux Pays-Bas s’est construite pour représenter aujourd’hui plus de 400 000 âmes, l’une des plus importantes communautés d’origine étrangère.

Si les primo-migrants n’ont pas démérité en participant à la construction des Pays-Bas et en contribuant à l’économie du pays des tulipes, les nouvelles générations nées là-bas, représentant environ 50% de la communauté marocaine, se sont illustrées par une impressionnante et rapide intégration. Au-delà des exemples connus dans les sports de combats avec Badr Hari, ou le football avec Hakim Ziyech, de nombreuses personnes ont réussi dans les domaines littéraire, politique, entrepreneurial, ou médical…

Si les deux pays qui fête le cinquantenaire de l’immigration marocaine aux Pays-Bas passent par une zone de turbulences diplomatiques, l’ancrage de la communauté marocaine en Hollande n’a jamais été aussi fort. L’occasion pour nous d’en débattre avec nos invités en direct d’Amsterdam.

Réécouter l’émission en podcast :