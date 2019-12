Racisme : Le meurtrier présumé de Saïd El Barkaoui remis en liberté

L’arrêt de la chambre d’instruction de Pau a ordonné, mardi 10 décembre, la libération de Claude Gorsky, indique le quotidien régional Sud-Ouest.

L’homme, mis en examen pour tentative d’homicide avec un caractère raciste, avait été placé en détention provisoire le 22 mai 2018. Quelques jours plus tôt, dans la commune d’Ychoux, il avait été interpellé pour avoir tiré cinq coups de feu sur son voisin, Saïd El Barkaoui, lors d’une querelle de voisinage sur fond de racisme. Ce dernier, père de famille, était décédé deux semaines plus tard.

Compte tenu de la gravité des faits, Claude Gorsky, aujourd’hui âgé de 68 ans, avait été placé en détention provisoire pour une durée de dix-huit mois. Mi-novembre, il a été convoqué par le juge des libertés de la détention pour étudier son dossier. Ce dernier avait conclu à son maintien en détention provisoire, rappelle Sud-Ouest.

Les avocats de Claude Gorsky, Me Anthony Sutter et Me Maud Sécheresse, ont fait appel de la décision. La chambre de l’instruction de Pau leur a finalement donné raison en ordonnant sa libération et son placement sous contrôle judiciaire.

Claude Gorsky n’a pas le droit de se rendre à Ychoux, d’entrer en contact avec la famille de la victime et de détenir une arme. Son procès devrait avoir lieu fin 2020 ou début 2021.