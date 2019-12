Ligue des Champions : Achraf Hakimi sera le seul joueur marocain en huitièmes de finale

La phase de groupes de Ligue des Champions d’Europe s’est achevée ce soir.

Le Galatasaray de Younes Belhanda sort par la petite porte. Au terme de la phase de groupes, les Stambouliotes n’ont que deux points au compteur et sont derniers du groupe A.

L’Olympiacos de Youssef El Arabi et Omar Elabdelaoui a terminé 3è du groupe B avec 4 points. Ce résultat est suffisant pour être reversé en Europa League et continuer l’aventure. Youssef El Arabi a marqué 3 buts lors de la phase de groupes.

Achraf Hakimi s’est qualifié avec le Borussia Dortmund pour les huitièmes de finale. Le BVB est 2è du groupe F avec 10 points, juste derrière le Barça, 14 points. Hakimi aura marqué quatre buts en six matchs.

Adel Taarabt et le Benfica sont passés à un point des huitièmes. Les Portugais ont pourtant surclassé le Zenith St Petersbourg lors du dernier match du groupe G, mais ça n’a pas suffit (3-0). Le SLB est reversé en Europa League.

Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Zakaria Labyad joueront les seizièmes de finale de l’Europa League après avoir été éliminés de Ligue des Champion. L’Ajax Amsterdam se classe 3è du groupe H, à un point seulement de Valence et Chelsea qui sont eux qualifiés. Rappelons que Zakaria Labyad s’était gravement blessé au genou contre Lille le 27 novembre dernier et qu’il risque de ne pas retrouver les terrains avant la fin de saison.