Quand le PJD n'ose pas critiquer ses frères turcs de l'AKP sur l'affaire du Sahara

Visiblement au PJD, les partis «frères», soit ceux partageant le même référentiel idéologique, ne sont pas logés à la même enseigne. Le 24 novembre dernier, la direction du parti de la Lampe était vent debout contre l’accueil réservé à Nouakchott par Mohamed Ahmed Ben Sidi, le président du Rassemblement national de la réforme sociale (Tawasol, son acronyme en arabe) au «ministre des Affaires étrangères» du Polisario, Mohamed Ould Salek.

«Le Parti de la justice et du développement exprime son rejet total de cette démarche erronée qui affecte négativement les relations entre nos partis», a réagi le secrétariat général du PJD par la voie du numéro 2 de la formation. Sur un ton menaçant, Sliman El Amrani a enjoint au parti mauritanien de «corriger ce qui doit être corrigé». Des menaces rejetées en bloc par les Mauritaniens de Tawasol.

Aucune réaction vis-à-vis des «frères» de l’AKP turc

Mais cette vive réaction et ce ton martial ont disparu quant il s'agit des «frères» turcs de l’AKP. La semaine dernière, la chaine publique TRT World, dont la ligne éditoriale est étroitement contrôlée par les hommes du président Recep Tayyip Erdogan, a diffusé un reportage consacré à Aminatou Haidar, surnommée la «Ghandi du Sahara occidental». La séquence de deux minutes et demi a couvert d’éloges le parcours de la présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme (CODESA) en la présentant comme «une championne de la non-violence contre l’annexion marocaine» du Sahara occidental.

Jusqu’à présent, le PJD observe le silence. Aucun cadre du parti n’a osé commenter le reportage de la chaîne publique turque, ce qui contraste avec les menaces proférées contre les Mauritaniens de Tawasol.

Cette relation entre la Lampe et la Turquie d’Erdogan soulève des interrogations. Au début de cette année, les députés de la Lampe s’étaient opposés à la taxation des produits textile en provenance de la Turquie et qui «inondent» selon certains, le marché marocain. Driss El Azami El Idrissi, alors président du groupe des élus PJDistes à la Chambre basse, avait accusé le gouvernement de «sélectivité», soulignant qu’«il y a des produits en provenance d’autres pays qui concurrencent le produit marocain jusqu’au dumping mais sans qu’ils ne soient taxés».

Et comme rien n’est fortuit, le temps d’antenne accordée par la chaîne TRT World à Aminatou Haidar intervient alors que les relations entre Rabat et Ankara ne sont pas au beau fixe, notamment après que le Maroc ait officiellement demandé la révision de l’Accord de libre-échange avec la Turquie en vue d’y introduite quelques réajustements. Une requête exprimée par le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy à son homologue turc Ruhsar Pekcan, en marge de la 34e session du Comité permanent de la coopération économique et commerciale de l’OCI, tenu fin novembre à Istanbul.