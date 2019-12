Huelva Gate : Un film de Laïla Marrakchi pour relayer le drame des saisonnières ?

Le drame des saisonnières marocaines inspire le grand écran. En effet, la réalisatrice Laïla Marrakchi s'apprête à aborder le sujet des agressions sexuelles présumées de ces Marocaines dans les plantations de fraises à Huelva, par leurs employeurs.

Pour préparer ce film, elle se serait appuyée, pour l'écriture du scénario, sur un ensemble d'articles qui abordent ce dossier, dont un article publié dans le New York Times, et un groupe d'articles également relayés par le média espagnol La Mar de Onuba, qui retrace toutes les étapes de cette affaire.

La réalisatrice Laïla Marrakchi collaborera pour la réalisation de ce film avec les producteurs français Stéphanie Carreras et Philippe Pujo. Le nouveau film se basera sur une histoire vraie, qui dévoile les souffrances des «Marocaines qui sont allées en Espagne pour récolter des fraises et ont été agressées sexuellement, ce qui les conduira à se rebeller et à déposer un recours collectif», explique La Mar de Onuba.

Il est à noter que Laïla Marrakchi a débuté sa carrière de réalisatrice pour la première fois en 2005 avec le célèbre film «Marock».