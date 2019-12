Dakhla lauréate du prix de la ville euro-méditerranéenne du sport 2020

Dakhla a reçu, mardi soir à Bruxelles, le prix de la ville euro-méditerranéenne du sport 2020, lors d'une cérémonie organisée au Parlement européen.

Cette distinction a été attribuée à Dakhla en reconnaissance des efforts du Maroc pour le développement des provinces du Sud, en particulier dans le domaine de la promotion du sport.

Elle constitue également le couronnement des efforts des autorités locales, les services extérieurs et l'ensemble des associations et clubs sportifs pour faire de Dakhla une destination sportive de choix, que ce soit en termes d'organisation de manifestations d'envergure tout au long de l'année, de développement d'infrastructures, ou de mise en place de politiques et de programmes visant à promouvoir la pratique sportive.

La cérémonie de remise de ce prix s'est déroulée en présence de personnalités européennes, notamment la commissaire européenne chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse, Mariya Gabriel, de plusieurs eurodéputés, du président de la Fédération des capitales européennes et des villes du sport (ACES Europe), Gian Francesco Lupattelli, du président de la municipalité de Dakhla, Sidi Slouh Joumani, ainsi que des élus locaux Hamdi Ahl Sayed et Elmami Ahl Ahmed Ibrahim.

Étaient également présents, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, Ahmed Rahhou et des acteurs de la société civile de Dakhla.

Le prix de la ville euro-méditerranéenne du sport est décerné annuellement à une ville qui contribue activement au développement du sport et qui place la pratique sportive comme un vecteur d'intégration de toutes les catégories sociales. Pour l'édition 2020, Dakhla a été la seule ville de la rive sud de la Méditerranée à avoir déposé sa candidature pour obtenir cette distinction.