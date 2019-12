Après des hésitations, le Lesotho entérine le gel de sa reconnaissance de la «RASD»

Le ministère des Affaires étrangères du Lesotho, envoyé spécial du Premier ministre de ce royaume d’Afrique australe, a effectué mardi 10 décembre une visite à Rabat. Ledego Calayl Makghoti s’est réuni avec son homologue marocain puis avec le président de la Chambre des représentants.

Des entretiens sanctionnés par la publication d’un communiqué en anglais par le chef de la diplomatie du Lesotho, relayé ensuite par le département de Nasser Bourita.

«Cette visite intervient à un moment important de nos relations bilatérales, le gouvernement du royaume du Lesotho étant fermement déterminé à développer et à renforcer ses relations bilatérales avec le royaume du Maroc dans divers domaines de coopération tels que l’agriculture, l’éducation, l’eau, la santé, la formation diplomatique et la coopération militaire», lit-on dans le texte de Makghoti. Et d’annoncer que des accords sont en cours de finalisation en vue d’une signature «sous peu à Rabat».

Le ministre réitère le retrait de la reconnaissance de la «RASD»

«Notre dialogue nous a également permis de mieux comprendre la question du Sahara occidental. Nous avons procédé à une évaluation approfondie de la position du royaume du Lesotho concernant ce différend régional», indique le ministre des Affaires étrangères.

«Cette évaluation pour la promotion d'une solution juste et pacifique de ce conflit régional sera mieux servie par un soutien "neutre" mais ferme du Royaume du Lesotho au processus en cours dirigé par les Nations unies sous la direction du Secrétaire général des Nations unies et la supervision du Conseil de Sécurité.» Ministre des Affaires étrangères du Lesotho

Le chef de la diplomatie rappelle que son gouvernement a déjà annoncé «dans une note verbale datée du 4 octobre 2019» la suspension de la reconnaissance de la «RASD». «Je regrette que cette position nationale ait fait l’objet de quelques malentendus. Je suis ici aujourd'hui pour confirmer et clarifier la position de mon pays, à savoir un engagement à suspendre toutes les décisions et déclarations antérieures concernant le Sahara occidental et la "RASD", en attendant les résultats du processus des Nations unies».

Et le chef de la diplomatie d’enfoncer le clou : «Cette position sera observée lors des réunions régionales, sous-régionales et internationales. Elle sera communiquée à la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe, ndlr) et à l'Union africaine (…) Toute déclaration ou document différent, que ce soit avant ou après cette position officielle, sera nulle et sans valeur».

Au lendemain de la fameuse note verbale du 4 octobre, le département de Ledego Calayl Makghoti avait indiqué que le gouvernement du Lesotho a «exprimé au Maroc et à la RASD le soutien continu et inconditionnel au retrait total du Maroc des territoires sahraouis qu'il occupe actuellement».

Le Lesotho, enclavé dans le territoire de l’Afrique du sud, a reconnu la «RASD» en 1985. Après cette nouvelle volte-face, quelle sera l’attitude de Pretoria ?