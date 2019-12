Droit à la terre : Le réquisitoire de la Coordination Akal contre l’Etat

La Coordination Akal pour la défense des droits sur la terre et sur les richesses a organisé dimanche à Casablanca, une manifestation contre la politique de l’Etat «visant à marginaliser et appauvrir les zones rurales».

Dans un communiqué partagé ce mardi sur sa page Facebook, cette coordination qui rassemble les habitants de plusieurs contrées de la vallée du Souss et de l’Anti-Atlas, a dénoncé la loi 13.113, accusant les autorités d’adopter un texte visant à «légitimer» l’épuisement de la végétation de nombreuses régions par des mafias, «sans intervenir pour protéger la population locale».

«Dans le contexte des politiques de développement, c’est un secret de Polichinelle ce qui se passe dans tous les secteurs économiques sans exception, du pillage des richesses à la mauvaise gestion des ressources, en passant par l'épuisement du pouvoir d'achat de la classe faible», fustige le communiqué. La coordination dénonce aussi «l'échec des politiques générales poursuivies qui appauvrissent les populations» et critique les expropriations.

Elle appelle, entre autres, à la «dissolution du Haut-commissariat aux eaux et forêts», à «abolir les dahirs coloniaux qui privent les indigènes de leurs terres» et à «veiller à ce que les habitants des zones tribales bénéficient de leur droit des revenus de l'extraction des richesses de leurs terres, [et enfin] protéger le patrimoine environnemental».

Tout en demandant à «l'Etat marocain de ratifier les conventions internationales relatives aux peuples autochtones et de répondre aux recommandations des Nations unies sur l'expropriation des terres et le déplacement de la population», la coordination réitère son «rejet total de la loi 13.113» et «condamne le harcèlement et les poursuites auxquels sont confrontés les militants du droit à la terre».