Maroc : La famille du disparu Omar El Ouassouli adresse une lettre ouverte à Amina Bouayach

La famille d’Omar Ouassouli n’a plus de ses nouvelles depuis 1984. / DR

Alors que le monde célèbre ce mardi le 71ème anniversaire de la journée internationale des droits de l’Homme, la famille du disparu Omar El Ouassouli a adressé une lettre ouverte à la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Regrettant qu’une précédente correspondance n’ait pas eu de suite, la lettre dénonce «l’absence de volonté politique chez les plus hautes autorités de l’état pour divulguer le sort des disparus» et rappelle avoir déjà «refusé» l’avis de la précédente direction du CNDH. La lettre assure que le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaire (GTDFI) du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) considère que le sort de Omar El Ouassouli demeure à ce jour inconnu.

«Comme nous avons considéré qu’aucune investigation sérieuse n’a eu lieu jusqu’à présent, nous vous avons soumis nos interrogations dont les réponses pourraient nous conduire sur le chemin de la vérité», explique la famille de ce disparu avant de soumettre une série de questions à la présidente du CNDH sur ce dossier.

«Notre famille considère que les autorités marocaines demeurent responsables et comptables du sort d’Omar El Ouassouli depuis qu’elles l’ont réceptionné des mains des autorités espagnoles. Il est également de la responsabilité de l’Etat d’entamer des investigations sérieuses afin d’élucider son sort, comme il est de notre droit d’accéder à toutes les informations le concernant et en possession des autorités», dénonce la lettre.

A rappeler que la famille d’Omar Ouassouli n’a plus de ses nouvelles depuis 1984.