Plusieurs scènes du Maroc dans le nouveau clip du groupe britannique Coldplay

Le groupe de rock britannique Coldplay a sorti lundi le clip de son titre «Everyday Life», un single issu de son nouvel album qui porte le même titre, rapporte Under the Radar Mag. Réalisé par la Canadienne Karena Evans, âgée de 23 ans, le clip a été tourné dans plusieurs endroits, dont le Maroc.

La vidéo, qui a également été tournée en Afrique du Sud et en Ukraine, comprend plusieurs scènes d’un riad de Marrakech, ainsi que du vieux marché et de la médina de la cité ocre. Le clip montre deux danseuses d’Ahidouss, un vieil homme priant sur le toit d’une maison de l’ancienne médina de Marrakech et deux femmes marocaines vêtues de djellabas et de nguabs, se saluant à la marocaine.

La vidéo de six minutes comprend également des scènes d’enfants jouant à l’extérieur dans les trois pays.

Everyday Life, huitième album studio de Coldplay, a été présenté le 22 novembre dernier.