Hirak du Rif : Le père de Nasser Zefzafi démissionne de l’Association Tafra

L’«Association Tafra pour la solidarité et la fidélité» a perdu sa figure médiatique et son porte-parole au Maroc et en Europe. Ahmed Zefzafi, le père de Nasser, a décidé de démissionner de la tête de ce cadre de défense des détenus du Hirak du Rif.

«Désormais je ne parlerai qu’au nom de mon fils. A partir d’aujourd’hui, Ahmed Zefzafi ne défendra que Nasser Zefzafi et personne d’autre», a-t-il annoncé dans une vidéo.

Cette démission fait suite aux fortes accusations sur les réseaux sociaux provenant exclusivement des rifains quant aux «détournements des aides destinées aux détenus» et de «politisation» du dossier.

Des accusations qui ont pris de l’ampleur dans la foulée de l’arrestation, jeudi 5 décembre à la prison de Tanger, de Mme Rachid Kaddouri, soupçonnée d’introduire des substances interdites lors de la visite de son époux Mohamed Majaoui, l’enseignant condamné à cinq ans d'emprisonnement.

Depuis, elle a bénéficié de la liberté provisoire. En revanche le procureur du roi près le tribunal de première instance de Tanger n’a pas accordé la même faveur à deux autres mis en cause dans cette affaire : M.A, un ancien détenu du Hirak, ainsi qu’une autre personne.

Les deux auraient, à l’insu de Mme Kaddouri, mis de la drogue dans les objets qu’elle apportait à son mari.