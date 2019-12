Qui sont ces «Marocains qui manquent d’éducation» et qu’«il faut rééduquer» ?

Dans un discours donné samedi à Milan dans le cadre de sa campagne auprès des MRE, le numéro un du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a déclaré qu’il fallait «rééduquer les Marocains qui manquent d’éducation». Ses mots ont été prononcés en guise d’encouragement aux nationaux émigrés qui «veulent venir travailler au Maroc» pour «le servir». Et d’ajouter qu’«aucune surenchère n’est possible quand on parle des valeurs du pays», qu’«il n’y a qu’Allah, la patrie et le roi» et que donc, «celui qui croit qu’il peut venir insulter les institutions du pays n’a pas sa place au Maroc».

A prendre Azizi Akhannouch au mot, ce sera lui qui s’occupera personnellement des gens qui n’entrent pas dans les rangs, quitte à se substituer aux institutions dont les prérogatives incluent le maintien de l’ordre public et le respect des lois. «Qui veut [vivre] au Maroc doit respecter sa devise et sa démocratie. Les insultes ne nous feront pas avancer. Et excusez-moi, mais ce n’est pas la justice qui doit faire ce travail (…) Nous devons rééduquer les Marocains qui manquent d’éducation. Le roi nous unit», a-t-il dit.

Pour celui qui est qui est également ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, «la nouvelle génération est très attachée au pays, même si elle n’y vient pas souvent». Au cours de cette allocution, un autre ministre aux couleurs du RNI a été présent. Il s’agit de Moulay Hafid Elalamy, qui n’a par ailleurs fait aucune objection ou réaction aux propos de son allié.