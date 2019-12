Coupe de la CAF : La RSB assure le nul, un sans faute pour le HUSA

La Renaissance Sportive de Berkane était en Zambie ce week-end pour affronter Zanoco FC. Ce match entre dans le cadre de la 2è journée de phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Les Berkanis tiennent en échec les Zambiens, un but partout. Cheikh Ouattara marqué pour la RSB au quart d’heure de jeu, avant que le ZFC n’égalise via Zulu dix minutes plus tard.

Avec ce résultat, laRSB comptabilise 4 points.



Le Hassania d’Agadir affrontait Paradou AC à Blida, au stade Mustapha Tchaker. Les Gadiris ont inscrit deux buts, sans en encaisser (Oubilla 25’ et Rami 48’).C’est la deuxième victoire du HUSA en phase de groupes. Ils ont 6 points en attendant la prochaine journée prévue le 29 décembre prochain.