Agadir : L’arganier a enfin son Salon international

Samedi, la première édition du Salon international de l’arganier a ouvert ses portes à Agadir, avec la participation de plus de 200 coopératives et des dizaines de petites et moyennes entreprises, font savoir les organisateurs. Ce rendez-vous permet de renforcer la visibilité de ces acteurs clés de la chaîne de la production de l’argan et de mettre en avant leur rôle dans la conservation des procédés ancestraux liés à son exploitation.

Jusqu’au 11 décembre, le salon réunit d’ailleurs l’ensemble des intervenants de cette filière : producteurs, transformateurs et exportateurs, qui discuteront de la réalité de leur secteur, de ses enjeux et de ses perspectives de croissance à cibler dans les années à venir. Ainsi, il sera question de penser ces thématiques dans une démarche de synergie et de coopération locale, afin de créer une nouvelle dynamique.

Ce nouveau rendez-vous est aussi une occasion pour les professionnels du secteur, particulièrement les femmes, pour accéder aux programmes liés au financement de leurs activités. Il sera notamment question d'initier ce tissu économique aux défis climatiques et leur répercussion sur le fragile écosystème où se développe l’arganier.

Des activités parallèles sont également prévues, avec un espace consacré aux contes liés à la culture et au patrimoine, et un autre pour les enfants afin de les sensibiliser sur la préservation du patrimoine matériel et immatériel. Les visiteurs pourront tout autant suivre en temps réel les étapes d’extraction de l’huile d’argan de manière traditionnelle et accéder aux stands de dégustation de plats préparés avec l’huile d’argan.