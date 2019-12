Maroc : Les chirurgiens-dentistes de la FNSMD appelle à une grève nationale en janvier prochain

Les chirurgiens-dentistes, réunis sous l’égide de la Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes du secteur libéral (FNSMD Privé), ont appelé cette semaine à une grève nationale devant le siège du ministère de la Santé à Rabat, le 13 janvier prochain.

Dans un communiqué, relayé par 2M.ma, les chirurgiens-dentistes dénoncent «ceux qui exercent illégalement la médecine dentaire et sollicitent par ailleurs l’équité fiscale telle qu’elle est prévue par la Constitution».

Une conférence de presse sera organisée le 2 janvier prochain pour «exposer les causes de cette crise et sa portée tout en sollicitant les chirurgiens-dentistes à une mobilisation et à participer massivement à la grève nationale qui sera décrétée le 13 janvier 2020», explique-t-on.