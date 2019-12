Ligue des Champions d’Afrique : Le RCA s’impose, deuxième match nul pour le WAC

Face au Vita Club, le Raja de Casablanca a assuré une victoire avec un seul but marqué par Rahimi. / Ph: RCA

Dans le cadre de la deuxième journée de phase de groupes de la Ligue des Champions, le Raja de Casablanca était en République Démocratique du Congo pour affronter Vita Club. Les Verts assurent la victoire avec un seul but marqué par Rahimi. Après avoir été tenu en échec 2-0 par l’Esperance de Tunis à domicile, les hommes de Sellami prennent trois précieux points en attendant la prochaine journée.



Dans le groupe C, le Wydad de Casablanca a du mal à briser la malédiction des nuls. En Afrique du Sud contre Mamelodi Sundowns, aucun but n’a a été inscrit. C’est le deuxième match nul des Wydadis, le premier étant contre l’USM Alger, lors d'un match qui s'était soldé par un but partout.

La prochaine journée de ce championnat se déroulera le 27 décembre prochain. Le RCA affrontera la Jeunesse Kabylie (Algérie) et le WAC devra se défaire du Petro de Luanda (Angola).