Prison à perpétuité pour deux Italiens ayant tué deux Marocains

Un tribunal de Bariano, commune italienne située dans la province de Bergame (région Lombardie, nord de l'Italie) a condamné vendredi deux Italiens à de la prison à perpétuité pour le meurtre de deux Marocains.

Selon le média local Eco di Bergamo, Manuele Ferrari et Gianluca Forlanelli sont accusés d’avoir abattu par balle deux jeunes Marocains, Nabil El Karfi, 25 ans, et Abdenassar El Moursali, de 23 ans. Ce drame datent de juillet 2017, à Bariano, sur les rives de la rivière Serio, une zone qui serait fréquentée par des dealers et des usagers de drogue.

L'enquête menée par les autorités italiennes à l’époque avait révélé que Ferrari et Forlanelli avaient prévu de voler les deux Marocains. Mais la situation avait alors pris un tout autre tournant avant de se conclure par le double meurtre. Les deux accusés s’étaient emparés d’un butin de deux mille euros, en plus de l’héroïne et de cocaïne en possession des deux victimes marocaines.