France : L'IMA célèbre du 13 au 15 décembre la journée mondiale de la langue arabe

Siège de l'IMA à Paris. / Ph. Javier Gil - Only France

L’Institut du monde arabe (IMA) se joint à la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre), à travers une programmation destinée à faire découvrir cette langue et à s’ouvrir à sa culture.

Pour la cinquième fois, du 13 au 15 décembre, l’IMA fête la Journée mondiale de la langue arabe, instaurée par l’UNESCO en 2012, indique l’IMA dans un communiqué.

Pour cette édition, placée sous le signe du plurilinguisme en France, le Président de l’IMA, Jack Lang a tenu à rappeler «combien l’arabe est, aujourd’hui, pleinement une langue de France, car elle est quotidiennement pratiquée à l’oral comme à l’écrit dans l’hexagone», souligne la même source. «Malheureusement, elle souffre encore d’une image ambivalente et ne bénéficie pas de l’enseignement qu’elle mérite à l’école», regrette l’IMA, qui propose tout au long de l’année, avec son Centre de langue, «un enseignement moderne et (...) ouvert à tous les âges et tous les niveaux».

Initiation à la langue arabe, dictée géante, lectures poétiques et littéraires, projection de films, musique, ateliers de calligraphie…, l’IMA a concocté une programmation permettant à découvrir la richesse de cette cinquième langue la plus pratiquée au monde.