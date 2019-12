Alors que l’enquête PISA étrille #EducMA, le ministère s’engage pour la qualité dans le préscolaire

L'enquête PISA et les médiocres résultats pour le Maroc ne semble pas avoir ému outre mesure le minstère de l'Education nationale ? Trois jours après les résultats catastrophiques de cette enquête du Programme international pour le suivi des acquis (PISA), le ministère a co-adopté une déclaration et un appel à l’action de Casablanca sur la qualité de l’éducation de la petite enfance et la professionnalisation des éducatrices et éducateurs.

Celle-ci a été adoptée jeudi 5 décembre lors de la clôture du Colloque africain sur «la qualité de l’éducation de la petite enfance et la professionnalisation des éducatrices et des éducateurs». L’évènement s’est tenu les 4 et 5 décembre à Casablanca. Les hauts responsables et techniciens de 18 pays africains y ont participé. Cet événement a été co-organisé par l’UNESCO, le ministère de l’Éducation nationale et l’Organisation internationale du travail (OIT).

«Nous réaffirmons notre engagement en faveur de l'Objectif de développement durable (ODD) 4 - Éducation 2030, une pièce maîtresse du Programme de développement durable à l’horizon 2030, visant à garantir à tous une éducation inclusive et équitable de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, en particulier, la cible 4.2 (une éducation pré-primaire et protection de la petite enfance de qualité) et la cible 4.c (des enseignant·e·s qualifié·e·s)», écrivent notamment les signataires.

Quid de l'effondrement de la qualité de l'enseignement dans le primaire, et le secondaire ? Le ministère ne semble pas pressé d'y répondre. Rappelons que le Maroc se classe à la 75ème place sur les 79 pays qui ont participé à cette édition avec des scores très bas en lecture, mathématiques et sciences.