France : Un enfant exclu d'une cantine scolaire pour avoir refusé de manger de la viande

Les parents de Kamil, 8 ans, scolarisé dans la commune de Pont-de-Chéruy, en Isère, sont sous le choc. Ils ont reçu une lettre signée du maire qui leur explique que leur enfant ne pourra plus manger à la cantine à partir de janvier 2020, indique l’édition régionale de Franceinfo. La raison : l’enfant ne mange pas de viande, ce qui est contraire au règlement du restaurant scolaire.

La maman de Kamil a posté la lettre sur les réseaux sociaux mercredi 4 décembre. Le message s’est répandu comme une traînée de poudre en quelques heures et a déclenché un élan de solidarité. Mohamed Djerbi, avocat et président de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) à Grenoble s'est saisi de l’affaire. Il a qualifié ce renvoie d’«ahurissant», «aux motivations fallacieuses».

«On le sanctionne parce qu'il ne cède pas à la contrainte de manger de la viande», estime l’avocat. L’enfant n’a jamais formulé de plaintes : il ne mange certes pas de viande mais ne réclame rien d’autre.

Mohamed Djerbi a l’intention de mettre en demeure Alain Tuduri, le maire de Pont-de-Chéruy, pour l’obliger à revenir sur sa position. Il réclame également des excuses publiques. Si le maire campe sur ses positions, Mohamed Djerbi informe Franceinfo qu’il saisira le tribunal administratif pour faire annuler la décision. Il envisagera également une plainte au pénal.

La même source rappelle que Alain Tuduri a été plusieurs fois confronté à la justice à plusieurs reprises ces dernières années dans des affaires de favoritisme ou de discrimination raciale.