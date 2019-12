Maroc : Plus de 300 affaires de chantage électronique pour l'année 2019

La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé avoir mis à nu 384 crimes électroniques, en majorité relevant du chantage sexuel, enregistrés au Maroc au cours de l’année 2019. Selon Al Akhbar de ce vendredi, la plupart de ces crimes serait à «caractère sexuel» et un «grand nombre visait des étrangers établis en dehors du royaume».

Lors d’une journée d’étude sur les «crimes de chantage sexuel», organisée jeudi à l’Institut royal de la police à Kénitra, la DGSN a fait état d’une légère baisse de ces crimes électroniques, à hauteur de 407 cas pour la même période en 2018.

«Nombre de ces crimes via internet entrent dans un cadre plutôt transfrontalier», explique la DGSN, notant que 61 crimes électroniques de chantage sexuel ont été transférés cette année à Interpol, qui a mis la main sur les contrevenants et engagé des poursuites judiciaires à leur encontre. De même, 9 autres cas transfrontaliers ont été soumis au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en vue de les traiter par le canal diplomatique, poursuit-on, faisant état d’une «hausse» des crimes dans cette catégorie.

Pour ce qui est des affaires concernant strictement le Maroc, il s’agit de 252 cas de chantage électronique, à majorité à caractère sexuel, enregistrés, affirme le média.

Mohamed El Khadraoui, chargé de communication au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, rappelle que le chantage sexuel via Internet, considéré comme «crime électronique», est puni par le Code pénal. Mais «en cas d’insuffisance de la formulation du code pénal, le juge marocain a souvent recours à la Convention de Budapest, que le royaume est le premier pays non-européen à avoir ratifiée, pour qualifier et punir les crimes électroniques», conclut le journal cité par Le 360.