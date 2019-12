Un recueil de poèmes de l'opposant politique Mohamed Chacha traduit en néerlandais

L’un des recueils de poésie du poète et écrivain marocain Mohamed Chacha, qui s’était enfuit aux Pays-Bas 1977 et était connu pour son opposition à la monarchie, vient d’être traduit en néerlandais, indique le site Mare.

Mohamed Chacha a grandi dans une famille nombreuse et pauvre, dans un petit village de la côte nord du Maroc. À la maison, il parlait la langue amazighe, rappelle la même source. Plus tard, au lycée, il fut influencé par les idéologies marxistes de gauche qui le poussèrent à se lever contre la pauvreté et les autorités.

En 1977, à l’âge de 22 ans, Mohamed Chacha est arrivé aux Pays-Bas en tant que réfugié politique. À partir de ce moment, il n’a plus été autorisé à retourner au Maroc en raison de ses critiques à l’égard du régime. À Amsterdam, il a rejoint des organisations marocaines de gauche et a poursuivi son activisme politique.

Dans les années 1980, il a commencé à écrire des poèmes, d’abord en arabe marocain. Il a également écrit un roman en langue amazighe. «C’était un militant de première classe», déclare au site Mare le traducteur Khalid Mourigh. «Il voulait briser les tabous concernant la religion, les relations ambiguës entre hommes et femmes, le sexe et la politique. Il voulait pouvoir dire librement ce qu’il voulait.»