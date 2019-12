Automobile : Le ministre français de l’Economie tance PSA et Renault qui produisent au Maroc

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire a épinglé, lundi 2 décembre, la stratégie de Renault et PSA, indique BFM TV. Devant l’ensemble des professionnels de la filière automobile, le ministre a critiqué les deux groupes français qui ne produisent plus en France leurs best-sellers, la Peugeot 208 et la Renault Clio : la première est fabriquée dans l’usine de Kénitra au Maroc et en Slovénie, à Trnava. La seconde est quant à elle assemblée à Bursa, en Turquie.

«Qu’est-ce que cela veut dire ? Nous produisons et nous assemblons au Maroc, en Slovaquie en Turquie pour réimporter en France à des fins commerciales. Je ne me satisfais pas d’un modèle où les deux véhicules les plus vendus en France – la Clio et la 208 – ne sont plus produits en France. Ce modèle de développement est un échec», a déclaré Bruno Le Maire.

Alors que les constructeurs justifient en partie cette stratégie pour des raisons de coûts de production, Bruno Le Maire voit là un double échec : «Un échec économique, car il a conduit à délocaliser notre production et à détruire des emplois. La France est le pays d’Europe qui a le plus délocalisé son industrie automobile durant la dernière décennie. Un échec écologique, car il a conduit à l’augmentation des émissions de CO2.»

Et de conclure par un laconique : «Nous ne voulons plus de ce modèle.»