Visite de Pompeo : Le département d'Etat met en exergue la coopération avec le Maroc

Les Etats-Unis sont déterminés à œuvrer de concert avec le Maroc en vue de mettre pleinement à profit le potentiel de tous leurs citoyens afin d'assurer davantage de sécurité et de prospérité aux deux pays. C’est ce qu’a affirmé jeudi le département d’Etat américain à l’occasion de la visite de Michael Pompeo à Rabat.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, intitulé «Visite de M. Pompeo au Maroc : Favoriser la coopération économique et sécuritaire» et relayé par la MAP, le département d’Etat est revenu sur le «partenariat fort» et les liens unissant les deux pays dans divers domaines.

Rappelant que c'est en 1777 que le royaume fut le premier pays à reconnaître au plan diplomatique les États-Unis d'Amérique, le communiqué met en exergue le fait que le Maroc est le seul pays d'Afrique à avoir conclu avec les Etats-Unis un accord de libre-échange. «Les États-Unis et le Maroc entretiennent un important partenariat portant sur le développement économique, tel que mis en valeur lors de la récente visite au Maroc de la Conseillère spéciale du président américain, Ivanka Trump, axé sur les efforts du Millennium Challenge Corporation et de l’USAID pour promouvoir l’égalité des sexes dans tous les aspects de la croissance du pays», indique la même source.

Le document évoque aussi le plan sécuritaire au niveau régional et international, rappelant «l'apport clé du Maroc qui joue un rôle de premier plan dans la sécurité en Afrique».

La même source salue, en outre, le Maroc en tant que «leader régional reconnu dans la promotion de la coexistence religieuse et du dialogue interreligieux».