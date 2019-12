50 ans de migration marocaine : Deux Néerlando-marocaines présentent un livre photo

Présenter un livre photo en hommage aux femmes néerlando-marocaines et donner un «visage à la femme marocaine». Tel a été le pari lancé par les Néerlando-marocaines Raja Felgata et Fatima-Zahra Baba pour célébrer les 50 ans de migration marocaine aux Pays-Bas.

Intitulé «Fatima Amsterdam» et cofinancé par la municipalité d'Amsterdam, il présente 50 portraits de jeunes femmes maroco-néerlandaises d'Amsterdam, dont sept s'appellent justement Fatima.

«Tout le monde connaît une Fatima. C’est un nom qui revient souvent dans la communauté marocaine. Fatima est une ode à la femme marocaine à Amsterdam», déclare Raja Felgata au média néerlandais Parool. Son ami Fatima-Zahra Baba de compléter : «Il est temps de briser l'image négative des Marocains. On ne fait pas l’autruche pour résoudre les problèmes existants, mais on pense qu’il est important de produire un son différent, positif et réaliste».

Pour la Néerlando-marocaine, «il est important que les jeunes d’Amsterdam, nés et élevés aux Pays-Bas, reçoivent également une histoire percutante dont ils peuvent être fiers».

Raja Felgata est devenue, en 2000, la première présentatrice néerlando-marocaine de la chaîne d'Amsterdam. Plus tard, elle a fondé la liste du «top 100 coloré» pour montrer les talents issus de la migration aux Pays-Bas, rappelle le média néerlandais.

Le livre photo sera présenté ce vendredi 6 décembre et distribué dans diverses institutions culturelles d’Amsterdam, conclut-on.